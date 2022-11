Beniaminek ze Zbrosławic przegrał pojedynek na szczycie. Mimo to jest najlepszym naszym zespołem w IV lidze

Przed meczem goście zajmowali trzecią lokatę w tabeli, gospodarze siódmą tracąc do nich 3 pkt. Na poziom widowiska, jakie obejrzeli kibice miał wpływ też fakt, iż od lat I grupa śląska czwartoligowców jest zdecydowanie mocniejsza od grupy II śląskiej, w której grają zespoły z Podbeskidzia i Opolszczyzny. W opinii wielu kibiców drużyny z czołówki I grupy dałyby sobie radę w rozgrywkach III ligi.

Już pierwsze minuty sobotniego spotkania pokazały, że obie ekipy wybiegły na murawę z postanowieniem gry o pełną pulę punktów. Goście w przyszłym roku obchodzą 100-lecie istnienia klubu i marzą o uczczeniu tego jubileuszu awansem, więc wiadomo było, że to dla Dramy będzie ciężki mecz. Zbrosławiczanie, którzy latem ponownie awansowali do IV ligi, słabo rozpoczęli rundę jesienną. Jednak od 10 września nie ponieśli porażki i regularnie punktują, przesuwając się w górę tabeli. Zwycięstwo nad Szczakowianką pozwoliłoby im wysunąć się na piąte miejsce w tabeli. Początkowo gospodarze mieli niewielką przewagę w polu, jednak goście niebezpiecznie kontratakowali. W 23 minucie niefortunne wybicie bramkarza Dramy przechwycił napastnik Szczakowianki, podał Bartłomiejowi Kędzierskiemu, który podciągnął lewą stroną na wysokość pola karnego i celnie uderzył nad bramkarzem. W odpowiedzi gospodarze ruszyli do odrabiania strat. Bliski wyrównania był Jakub Siwek, ale jego strzał minimalnie minął słupek po zewnętrznej stronie. Tymczasem zamiast wyrównania w 32 minucie Jakub Sewerin podwyższył prowadzenie gości na 2:0. Gospodarze nie rezygnowali, a najlepszą okazję zmarnował Kewin Jonik po dwójkowej akcji z Siwkiem.