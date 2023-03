Boniowice (gmina Zbrosławice). Zderzenie 3 samochodów osobowych. Mieszkanka Potępy nie ustąpiła pierwszeństwa OPRAC.: Szymon Karpe

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulicy Bytomskiej z Gliwicką w Boniowicach (gmina Zbrosławice). KPP Tarnowskie Góry Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Mglisty piątkowy poranek na tarnogórskich drogach okazał się mało szczęśliwy dla kilku kierowców. Wczesnym rankiem doszło do kolizji z udziałem aż trzech samochodów osobowych. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulicy Bytomskiej z Gliwicką w Boniowicach (gmina Zbrosławice). Na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych. Sprawczyni nie ustąpiła pierwszeństwa pojazdu, za co została ukarana przez funkcjonariuszy mandatem karnym.