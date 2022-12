Czy Tarnowskie Góry są przygotowane do świąt? Zobacz zdjęcia świątecznych dekoracji

Święta w Tarnowskich Górach

Wszystko wskazuje na to, że w tym roku zarówno firmy, instytucje, jak i osoby prywatne wydadzą mało na ozdoby świąteczne. Winowajcą jest inflacja. Ceny szybują w górę. Jednakże gdzieniegdzie w Tarnowskich Górach da się zobaczyć ozdoby świąteczne. Ponadto 30 listopada na rynku stanęła już oświetlona choinka.

Ponadto na Osadzie Jana przy Parafii Matki Bożej Uzdrowienie Chorych na ul. Różanej 2, zgodnie z tradycją, odbędzie się Kiermasz Bożonarodzeniowy. Stoiska będą rozstawione przez cały dzień od godziny 08:00 do 18:00. Na straganach będzie można zakupić ozdoby świąteczne, dekoracje, drewniane rzeźby, miody świece oraz wyroby mniejszych firm.

Sklepy w Tarnowskich Górach dopiero szykują się do świąt. Część z nich wywiesiła już dekoracje świąteczne, jednak nie ma ich zbyt wiele. Jednak zasmuca fakt, że miasto nie będzie tak samo pięknie ozdobione, jak w zeszłym roku ze względu na cięcia budżetowe. Aktualnie miejscem, gdzie możemy poczuć klimat świąt jest ulica Krakowska oraz Rynek.

Ponadto 9 grudnia 2022 roku w godzinach 18:00–20:00 w Muzeum w Tarnowskich Górach otworzy się wystawa „Rzeźbione igłą. Szopki Jana Drechslera”. Wystawa składa się z ponad 70 sznurkowych szopek autorstwa Jana Drechslera – znanego w Tarnowskich Górach lekarza weterynarii, ale też poety, prozaika i twórcy wizualnego. Szczególnie upodobał sobie on technikę rzeźbienia w sznurku poprzez skręcanie i zszywanie elementów. Jego pierwsze bożonarodzeniowe stajenki w tej technice powstały ponad dwie dekady temu. Motywacją był konkurs organizowany przez… Muzeum w Tarnowskich Górach. W powstających przez lata pracach odnaleźć można wiele motywów tarnogórskich, a także odwołań do otaczającej rzeczywistości. Wiele z nich zadziwia nietypową formą i dopracowanymi detalami, a także pobudza do refleksji. Głębokiemu przeżywaniu okresu świąteczno-noworocznego pomogą też teksty pastorałek Jana Drechslera, które są nierozłącznym elementem wystawy.