Czy w Tarnowskich Górach będzie padać deszcz? Sprawdź prognozę opadów na najbliższe 10 dni

Nadchodzące deszczowe dni w Tarnowskich Górach

Deszcz w niedzielę 7.06.2020

Prawdopodobieństwo, że pojawią się opady deszczu wynosi 80%. Według prognoz, spadnie ok. 16,9 mm deszczu. Warto wziąć ze sobą parasol na wszelki wypadek. Bardzo prawdopodobne są burze. Opady deszczu pojawią się w nocy na 80 %. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 4,8 mm deszczu. Bardzo prawdopodobne są burze.

Deszcz w poniedziałek 8.06.2020

Prawdopodobieństwo, że pojawią się opady deszczu wynosi 60%. Ma spaść ok. 2,6 mm deszczu. W części miasta są możliwe także rozpogodzenia. Prawdopodobieństwo, że w nocy pojawią się opady deszczu wynosi 40 %. Ma spaść ok. 0,4 mm deszczu.

Deszcz we wtorek 9.06.2020

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wynosi 40%. Według prognoz, spadnie ok. 0,5 mm deszczu. Wychodząc z domu warto zabrać ze sobą parasol. Opady deszczu pojawią się w nocy na 40 %. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 0,7 mm deszczu.

Deszcz w środę 10.06.2020

Opady deszczu pojawią się na 80%. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 3,1 mm deszczu. To nie jest najlepszy dzień na spacer, jeśli nie chcesz zmoknąć. Nad Tarnowskimi Górami mogą wystąpić burzowe chmury. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu w nocy wynosi 60 %. Ma spaść ok. 3,2 mm deszczu. Mogą wystąpić burze.

Deszcz w czwartek 11.06.2020

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wynosi 80%. Według prognoz, spadnie ok. 3,3 mm deszczu. Warto przygotować się na taką pogodę. Mogą wystąpić burze. Opady deszczu pojawią się w nocy na 80 %. Według prognoz, spadnie ok. 3 mm deszczu. Mogą wystąpić burze.

Deszcz w piątek 12.06.2020

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wynosi 40%. Według prognoz, spadnie ok. 2,6 mm deszczu. Wychodząc z domu koniecznie zabierz ze sobą parasol. W Tarnowskich Górach mogą pojawić się burzowe chmury.Opady deszczu pojawią się w nocy na 40 %. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 0,8 mm deszczu. Mogą wystąpić burze.

Deszcz w sobotę 13.06.2020

Prawdopodobieństwo, że pojawią się opady deszczu wynosi 60%. Według prognoz, spadnie ok. 3 mm deszczu. Warto wziąć ze sobą parasol na wszelki wypadek. Mogą wystąpić burze. Prawdopodobieństwo, że w nocy pojawią się opady deszczu wynosi 40 %. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 0,9 mm deszczu. Mogą wystąpić burze.

Deszcz w niedzielę 14.06.2020

Opady deszczu pojawią się na 80%. Według prognoz, spadnie ok. 4,5 mm deszczu. Warto wziąć ze sobą parasol na wszelki wypadek. Mogą wystąpić burze. Prawdopodobieństwo, że w nocy pojawią się opady deszczu wynosi 80 %. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 1,3 mm deszczu. Mogą wystąpić burze.

Deszcz w poniedziałek 15.06.2020

Prawdopodobieństwo, że pojawią się opady deszczu wynosi 50%. Ma spaść ok. 1,8 mm deszczu. Lepiej mieć przy sobie parasol w razie wychodzenia z domu. Mogą wystąpić burze. Opady deszczu pojawią się w nocy na 20 %. Mogą wystąpić burze.

Deszcz we wtorek 16.06.2020

Opady deszczu pojawią się na 60%. Według prognoz, spadnie ok. 2,7 mm deszczu. To nie jest najlepszy dzień na spacer, jeśli nie chcesz zmoknąć. W Tarnowskich Górach mogą pojawić się burzowe chmury.Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu w nocy wynosi 40 %. Ma spaść ok. 1,3 mm deszczu. Mogą wystąpić burze.

Deszcz w środę 17.06.2020

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wynosi 50%. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 2,2 mm deszczu. Wychodząc z domu koniecznie zabierz ze sobą parasol. W Tarnowskich Górach mogą pojawić się burzowe chmury.Prawdopodobieństwo, że w nocy pojawią się opady deszczu wynosi 50 %. Według prognoz, spadnie ok. 1,6 mm deszczu. Mogą wystąpić burze.