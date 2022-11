Dworzec PKP Pyskowice - była stacja, będzie centrum kultury. Na jakim etapie są prace rewitalizacyjne? OPRAC.: Danuta Pałęga

Intensywne prace na stacji w Pyskowicach trwają! Jeśli pójdą zgodnie z planem, pod koniec przyszłego roku mieszkańcy będą mogli cieszyć się nowoczesnym centrum kultury. Danuta Pałęga Zobacz galerię (7 zdjęć)

INWESTYCJE. Pyskowicki dworzec pociągowy nabiera kształtów. W miejscu niszczejącego budynku dworca PKP do końca 2023 roku ma powstać nowoczesna Stacja Kultury. Zmiany z zewnątrz nie są jeszcze dokładnie widoczne, jednak wnętrze zmieniło się nie do poznania. Co będzie miała do zaoferowania pyskowiczanom nowa stacja kulturalno-społeczna oraz na jakim etapie są prace nad jej rewitalizacją i modernizacją?