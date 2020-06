Gdzie głosować w Tarnowskich Górach w wyborach prezydenckich 2020? Lista lokali wyborczych - 2 tura

360Śląskie. Widzimy się w Tarnowskich Górach

Czy Tarnowskie Góry to dobre miejsce do życia? Czy jest tu co robić po szkole czy pracy? Jakie atrakcje czekają na turystów czy mieszkańców? Może czegoś brakuje? Właśnie tego chcielibyśmy się dziś od Państwa dowiedzieć. Czekamy na naszych Czytelników od g. 10 na tarnogórskim rynk...