Gdzie można zjeść lody w Tarnowskich Górach? Sprawdź miejsca, które kuszą smakiem

Gdzie znaleźć lodziarnie w Tarnowskich Górach?

Jakie lody oferują lodziarnie w Tarnowskich Górach?

Robi się je z gotowych mieszanek w proszku łączonych z wodą. Maszyna zamraża tak powstałą masę. Podawane są w formie stożka w waflu. W procesie produkcji zostają napowietrzone, a ich temperatura jest wyższa niż innych lodów. Mają kremową, delikatną konsystencję. Najpopularniejsze są czekoladowe i śmietankowe, ale występują też inne smaki, np. malinowe, pistacjowe, truskawkowe. Do tego możemy zażyczyć sobie polewę, także w różnych smakach.

Są inne niż pozostałe pod tym względem, że ich skład nie zawiera w sobie produktów odzwierzęcych. To najczęściej sorbety lub lody wytwarzane z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z dodatkiem owoców. Są równie smaczne, jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością bardzo zdrowe.

Gdzie powstały pierwsze lody?

Po raz pierwszy w starożytnych Chinach wspominano o deserach z mleka, owoców i lodu. Lodami delektowali się również wybrańcy zamieszkujący starożytną Grecję i Rzym. Był to posiłek wykwintny, unikatowy i niezbyt prosty w wykonaniu ze względu na konieczność pozyskiwania lodu z wysokich partii górskich.

W czasach Renesansu włoski architekt i kucharz Bernardo Buontalenti odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie włożony do naczynia z lodem i solą zmrozi się on. Pierwsza lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope pojawiła się w 1686 roku we Francji.