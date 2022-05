Gdzie na spacer do 37 km od Tarnowskich Gór. Sposoby na spędzenie czasu - weekend 14 - 15 maja?

Spacerem w pobliżu Tarnowskich Gór

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 37 km od Tarnowskich Gór, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 14 maja w Tarnowskich Górach ma być 21°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 15 maja w Tarnowskich Górach ma być 21°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🌳 Trasa spacerowa: Zbiornik Kozłowa Góra i Park Świerklaniec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,91 km

Czas trwania spaceru: 41 min.

Przewyższenia: 13 m

Suma podejść: 41 m

Suma zejść: 42 m

Trasę dla spacerowiczów z Tarnowskich Gór poleca Witek1964

Trasa wzdłuż ścieżek rowerowych parku w Świerklańcu.

