Groźna kolizja w Świerklańcu. Kierowca dostawczaka wjechał w tył ciągnika. Sprawca surowo ukarany przez policjantów

- Jazda na tzw. „zderzaku” może prowadzić do takich poważnych zdarzeń drogowych jak to. Do tego brak dostatecznego skupienia, korzystanie z urządzeń mobilnych negatywnie wpływa na poziom naszej koncentracji i w przypadku nagłej sytuacji na drodze, zaburza zdolność do prawidłowej i przede wszystkim szybkiej reakcji - przypomina Kamil Kubica, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.