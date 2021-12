Grudzień 2021 w Tarnowskich Górach: Przegląd najważniejszych wydarzeń listopada 2021

COVID-19. Tak źle jeszcze nie było podczas trwającej IV fali pandemii! Niestety, z tygodnia na tydzień nowych zakażeń jest o kilka, kilkadziesiąt procent więcej. Zdaniem ekspertów, nadchodzi szczyt IV fali epidemii - spodziewać się możemy nawet do 35 tys. przypadków dziennie! Sprawdziliśmy w poniedziałek 29 listopada, jak wygląda sytuacja w woj. śląskim. Zobacz wskaźnik zakażeń dla poszczególnych miast i powiatów w woj. śląskim. Wskaźnik ten informuje nas o liczbie potwierdzonych zakażeń z 7 dni na 100 tys. mieszkańców.

UWAGA! Główny Inspektorat Sanitarny OSTRZEGA! Popularne sklepy, jak np. Lidl, Biedronka czy Auchan, wycofują całe partie żywności z półek i ostrzegają klientów przed spożywaniem. To m.in. jajka, sery i wędliny. Główny Inspektorat Sanitarny podjął decyzję o utylizacji tych produktów. Żywność wskazana na liście do wycofania jest skażona toksynami i bakteriami oraz zawiera niedozwolone substancje. Niektóre mogą wywoływać uszkodzenie oczu i poronienie. Sprawdź, które produkty są wycofywane klikając w galerię. Poznaj LISTĘ

Oto stawki styczniowych emerytur 2022 - wyliczenia. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem mają zostać zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

Szukasz samochodu po okazyjnej cenie? Dobrze trafiłeś! Licytacje komornicze to okazja, kiedy można kupić samochód w dobrym stanie technicznym, a przy tym w bardzo przystępnej cenie. Pojazdy przeznaczone na licytacje mają sprawdzona historię i uregulowany stosunek prawny. Jakie auta można kupić w listopadzie i grudniu? Zebraliśmy wybrane oferty ze zdjęciami, a teraz prezentujemy je w naszej galerii.

KORONAWIRUS W ŚLĄSKIEM. Te dane przerażają! W Polsce minionej doby zarejestrowano aż 28 380 - ostatni raz tak wiele zachorowań było 2 kwietnia! Zmarło aż 460. To niechlubne rekordy IV fali pandemii. A jak wygląda sytuacja w woj. śląskim?

WAŻNE! Tauron poinformował o wyłączeniach energii elektrycznej w całym woj. śląskim. Dotyczy to mieszkańców: Bielska-Białej, Chorzowa, Częstochowy, Gliwic, Jastrzębia-Zdroju, Jaworzna, Katowic, Sosnowca, Mysłowic, Tychów, Piekar Śląskich, Rybnika, Zabrza, Żor i powiatów: bieruńsko-lędzińskiego, cieszyńskiego, mikołowskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, tarnogórskiego i żywieckiego. Podajemy godziny odcięcia prądu i konkretne adresy, których dotyczy. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ, SPRAWDŹ SWOJE MIASTO

Waloryzacja emerytur wchodzi w życie zawsze z pierwszym dniem marca każdego roku. To wówczas emeryci otrzymują wyższe świadczenie. Według zapowiedzi rządzących, waloryzacja emerytur w przyszłym roku może być wysoka. A to oznacza kolejne podwyżki dla seniorów.

Gigantyczny mural pojawił się w Tarnowskich Górach. Został namalowany na garażach na Osadzie Jana. Jego długość wynosi ponad 80 metrów. Nawiązuje on do gwarkowskiego pochodu. Autorką projektu jest tarnogórzanka Kamila Loskot. Zobaczcie jak wygląda.

Niemal 100 tysięcy mieszkańców woj. śląskiego widnieje na liście Krajowego Rejestru Długów jako “multidłużnicy”. Czyli tacy, których ściga co najmniej trzech wierzycieli. Gdzie mieszka ich najwięcej? Na planszach mamy dane ze wszystkich miast - od najmniejszej liczby dłużników, do miasta - w którym jest ich najwięcej. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ

HISTORIA. W Spodku 11 listopada odbyła się 21. już edycja imprezy MAYDAY. A czy pamiętacie, jak wyglądały początki tej imprezy? Jaka obowiązywała moda? Nie uwierzycie, jak wiele się zmieniło w ciągu tych lat. Zapraszamy Was na... podróż do przeszłości. Może na zdjęciach znajdziecie siebie albo znajomych?

Absurdalnie kładzione kable, samotna furka na chodniku, blok ocieplony bez jednego piętra, balkon bez drzwi, ścieżka rowerowa przecięta barierami, zatoczka autobusowa obsadzona drzewami, samochód pod wiatą dla wózków z marketu, pizza w kształcie orła... - to tylko niektóre absurdalne pomysły nadesłane na facebookowy fanpage "Zaufaj mi, jestem Architektem!". Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ".

Te dane przerażają! W Polsce minionej doby zarejestrowano aż 24 239, to wzrost o 31 procent do ubiegłej środy. Ostatni raz tak wiele zachorowań było 10 kwietnia! Zmarły aż 463 - najwięcej od 6 maja. To niechlubne rekordy IV fali pandemii. A jak wygląda sytuacja w woj. śląskim?