Gwarków w 2020 roku nie będzie. Zamiast tego Tarnowskie Góry przeznaczą 500 tys. złotych na walkę z koronawirusem

Gwarków w 2020 roku nie będzie. Pieniądze trafią na walkę z koronawirusem

Z powodu pandemii COVID-19 podjęto decyzję o rezygnacji ze zorganizowania Gwarków w 2020 roku. Dni miasta miały odbywać się od 11 do 13 września.

- Po wielu dyskusjach postanowiliśmy odwołać tegoroczne święto miasta. Pieniądze w kwocie 500 tys. złotych, które były zabezpieczone na ten cel, zamierzamy przeznaczyć na walkę z epidemią koronawirusa - poinformował Urząd Miasta Tarnowskie Góry.

Jak się dowiedzieliśmy, pieniądze zostaną zagospodarowane głównie na cele związane ze zdrowiem mieszkańców Tarnowskich Gór oraz minimalizowaniem gospodarczych i społecznych skutków pandemii.

Gwarki nie odbyły się jedynie podczas stanu wojennego

Tarnogórskie Gwarki to jedna z najbardziej charakterystycznych miejskich imprez na całym Śląsku. Zostały one zapoczątkowane w 1957 roku przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, którzy w ten sposób postanowili świętować przywilej nadany miastu już w 1599 roku. Na jego mocy tarnogórzanie mili prawo do zabawy podczas jarmarku w niedzielę po dniu św. Idziego, który przypada 1 września.

Jak dotąd jedyną przerwą w historii Gwarków był stan wojenny, czyli lata 1982-1983. Rok 2020 przejdzie więc do historii, jako drugi taki przypadek.