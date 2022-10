Jak zostać youtuberem? Wywiad z Piotrem Ogińskim - „ludzie stanęli za mną, kiedy dostałem pozew”

Jak zostać youtuberem? Wywiad z Piotrem Ogińskim, autorem kanału Kocham Gotować

Krzysztof Ostapowicz: Skąd wziął się pomysł na kanał Kocham Gotować? Jak to wszystko się zaczęło?

Piotr Ogiński: Kiedyś pracowałem jako szef kuchni w kilku bardzo dobrych restauracjach w Anglii. To były inne czasy... Za każdym razem, gdy wracałem na wakacje do Polski, gotowałem znajomym i rodzinie rzeczy, których tutaj najzwyczajniej w świecie nie było. Za każdym razem musiałem dyktować im przepisy na te potrawy. Dlatego w mojej głowie pojawił się pomysł, by podzielić się nimi na blogu. Jednak blogów było wtedy od zatrzęsienia. Natomiast w Wielkiej Brytanii YouTube zaczął bardzo dobrze prosperować. Więc pomyślałem, dlaczego by nie skorzystać z tej formy przekazu. Pokazywałem tam, jak przygotować pewne potrawy i każdy był z tego zadowolony.