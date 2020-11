Jest umowa na linię kolejową na lotnisko w Pyrzowicach. Kiedy pojedziemy pociągiem?

To już (prawie) ostatni weekend ze śląską wąskotorówką. Chętnych na przejazdy cały czas nie brakuje

To już prawie ostatni weekend, kiedy przejechać można się śląską wąskotorówką kursującą na trasie Bytom - Tarnowskie Góry - Miasteczko Śląskie. Pierwotnie kolejka miała kursować do końca wakacji, ale z uwagi na korzystne warunki pogodowe przedłużono jej kursy do weekendu 19 i 20 września. Za tydzień jeszcze będzie można skorzystać z przejazdów w ramach Industriady, ale już nie na całej trasie do Miasteczka Śląskiego, ale tylko do stacji przy Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach.