Kalety. 32-letni mieszkaniec Zabrza zatrzymany z marihuaną. Zdradziła go nerwowość na widok policjantów

32-letni mieszkaniec Zabrza zatrzymany z marihuaną

Do zdarzenia doszło w wielkanocny poniedziałek 10 kwietnia po godzinie 17.00. Policjanci z Kalet patrolowali w tym czasie rejon zbiornika wodnego w Zielonej. Wtedy zauważyli na jednej z ławek dwóch mężczyzn. Ich uwagę od razu przykuło zachowanie jednego z nich, który wyraźnie podenerwowany obecnością mundurowych w pobliżu, zaczął się nerwowo rozglądać. Policjanci postanowili go skontrolować.

Zdradziła go nerwowość na widok policjantów

Podenerwowanym mężczyzną był 32-letni mieszkaniec Zabrza, który miał przy sobie zielony susz roślinny. Od razu przyznał policjantom, że jest to marihuana. Potwierdził to także test zabezpieczonej substancji. 32-latek trafił do policyjnej celi, gdzie spędził noc. Wczoraj śledczy z Kalet przedstawili mu zarzut posiadania środków odurzających, do których się przyznał i dobrowolnie poddał karze. O jego dalszym losie zadecyduje teraz sąd.