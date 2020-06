Kierował samochodem pomimo sądowego zakazu. 27-latka zatrzymali tarnogórscy policjanci

Kierował samochodem pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. 27-latek został zatrzymany przez tarnogórską policję na ul. Dolnej w Tarnowskich Górach.

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach, mieszkaniec Bytomia sądowy zakaz kierowania samochodami posiada do września 2020 r. Policjanci ustalili także, że mężczyźnie kilka dni wcześniej, za brak aktualnych badań technicznych pojazdu zatrzymano dowód rejestracyjny. Samochód nie posiadał aktualnej polisy OC.

Kierowcy za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych grozi do pięciu lat więzienia. Ponadto obowiązkowo zostanie orzeczony w stosunku do niego przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów od roku do nawet 15 lat.