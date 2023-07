Kopalnia srebra w Tarnowskich Górach: jedyne takie miejsce w Polsce. Co tam zobaczyć? Najważniejsze informacje: cennik, godziny otwarcia Redakcja

Tarnowskie Góry słyną z długiej tradycji górniczej – nic więc dziwnego, że to właśnie tam znajdziemy jeden z najważniejszych zabytków dawnego przemysłu. Kopalnia srebra w Tarnowskich Górach to jedyne takie miejsce w Polsce. Podczas zwiedzania czeka was sporo niespodzianek… W naszym artykule znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące tego miejsca, m.in.: cennik, godziny otwarcia czy wskazówki dojazdowe.