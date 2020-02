Koronawirus. Środki ostrożności na lotnisku w Pyrzowicach. Ekipa medyczna mierzy temperaturę przylatującym z Włoch

Środki ostrożności na lotnisku w Pyrzowicach wdrożono od 25.02 w związku z koronawirusem. Wszyscy pasażerowie lecący z północnych Włoch mają mierzoną temperaturę. Wszystko odbywa się zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. W Pyrzowicach dotyczy to lotów z Mediolanu - Bergamo i Bolonii.

Koronawirus. Środki ostrożności na lotnisku w Pyrzowicach Od 25 lutego 2020 na lotnisku w Pyrzowicach służby medyczne mierzą temperaturę podróżnym, którzy wracają z północnych Włoch. Pierwszy samolot, poddany takiej procedurze, to lot linii Wizz Air W6 1132 z Mediolanu - Bergamo 25.02, o godz. 16.45 (przylot). Jak wygląda taka procedura? Wszystko odbywa się zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Samolot z północnych Włoch zostanie odseparowany od innych i stanie w innym miejscu na płycie lotniska. Pasażerowie z Włoch będą mieli mierzoną temperaturę elektronicznymi termometrami (trwa to dosłownie kilka sekund) jeszcze przed tym, jak będą mogli wejść do terminala przylotowego C. Mierzyć ją mają służby medyczne lotniska. Dopiero potem będą mogli przejść ewentualną kontrolę, odebrać bagaż w hali C i wyjść z terminalu. Oczywiście, jeśli badanie wyjdzie pomyślnie.

Na szczęście zimą lotów do północnych Włoch nie ma w Katowice Airport wiele. Tygodniowo w Pyrzowicach jest w sezonie zimowym sześć lotów z północnych Włoch. Są to: 4 loty do i z Bergamo

2 loty do i z Bolonii Największe ognisko potwierdzonego koronawirusa w Europie jest we Włoszech Skąd takie obostrzenia? To dlatego, że największe ognisko koronawirusa jest obecnie poza Azją właśnie we Włoszech. Odnotowano tam już 270 potwierdzonych przypadków zachorowań. Jest 7 ofiar śmiertelnych i 11 czerwonych stref. To miejsca, do których nie można wjechać ani z nich wyjechać. Na całym świecie - według aktualnych danych - zarażonych koronawirusem jest obecnie ponad 80,1 tys. osób. Procedura profilaktyczna na lotnisku w Pyrzowicach W związku z epidemią koronawirusa 2019-nCoV, która trwa w Chinach, wszystkie służby na lotnisku w Pyrzowicach są w pełnej gotowości. Współpracują na bieżąco z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, służbami państwowymi, przewoźnikami lotniczymi, agentami handlingowymi oraz pozostałymi lotniskami w Polsce.

Przypomnijmy. W piątek (21.02) po południu na lotnisku w Pyrzowicach uruchomiono już profilaktyczną procedurę związaną z epidemią koronawirusa. 28-letni mężczyzna podróżujący tranzytem z Azji do Polski zgłosił się do służb, aby profilaktycznie go przebadać. Ostatecznie okazało się, że nie ma koronawirusa. Procedura badania termometrem pasażerów przylatujących z Chin oraz Włoch obowiązuje też od wtorku na lotnisku Chopina w Warszawie, na lotnisku w Krakowie czy w Poznaniu. Badania - zgodnie z zapowiedziami - ma przeprowadzać ekipa medyczna lotniska. Osoby z podwyższoną temperaturą mają być kierowani na dalszy wywiad medyczny. Oto komunikat GIS z 24 lutego, dotyczący wracających z Włoch: W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to: bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną

lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). Jeżeli miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną. Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę. Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to: