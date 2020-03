Koronawirus w woj. śląskim. 8. nowych przypadków w poniedziałek - w Tychach, Częstochowie i pow. tarnogórskim

Tarnowskie Góry: Podczas kwarantanny... poszedł na zakupy

Tarnogórscy policjanci sprawdzają, czy osoby objęte kwarantanną pozostają w miejscu do tego wyznaczonym. Większość osób, na które nałożono taki obowiązek, stosuje się do zasad. Niestety zdarzają się osoby, które świadomie go łamią.