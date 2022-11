Koszykarze Koszykarskiego Klubu Sportowego z Tarnowskich Gór grają ze zmiennym szczęściem

Działacze klubu przy wsparciu władz miasta wykonali wielką, logistyczną pracę, organizując dla wszystkich grup treningowych sale do ćwiczeń oraz przekładając wszystkie ligowe mecze na spotkania wyjazdowe. Drugoligowy zespół seniorów KKS-u trenuje 2 x w tygodniu w bytomskiej Hali na Skarpie, trzeci trening na którejś z tarnogórskich sal przyszkolnych. Pozostałe grupy ćwiczą w Staszicu, w Sorbonie, w SP 15, w SP 9 na Sobieskiego i na Korczaka.

Latem w drużynie seniorów zaszły spore zmiany. Z zespołu odeszli Piotrowski, Mol, Grzegorz Zadęcki, Wąsowicz i Gazarkiewicz. W ich miejsce doszli z Częstochowy Nikodem Kowalski i Marcin Majcherek, a resztę drużyny uzupełnili koszykarze z grup młodzieżowych KKS-u.

– Chłopcy powoli dostają minuty, ale trzeba pamiętać, że na razie mogą grać głównie na obwodzie. Do gry pod koszem brakuje im fizyczności i wzrostu. W poprzednim sezonie zrobiliśmy najlepszy wynik w historii klubu, dotarliśmy w walce o awans do III rundy, przegrywając 2:1 z Poznaniem. Poznań wywalczył awans i dobrze sobie radzi. Chcieliśmy pokazać w Tarnowskich Górach koszykówkę na wysokim poziomie i to się udało. Teraz zmieniliśmy strategię, chcemy postawić na młodzież, jej dawać szansę na grę. Z konieczności mamy wąski skład, sześciu seniorów uzupełnianych młodzieżą. Dodatkowo gramy na wyjazdach, tracąc atut własnej hali i dotychczasowy wynik trzy wygrane, należy uznać za dobry – mówi Radosław Kuciński, trener drużyny seniorów KKS-u.