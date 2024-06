Krzysztof Respondek patronem szkoły w Tarnowskich Górach. Został patronem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Na początku kwietnia bieżącego roku, rada pedagogiczna, rada rodziców oraz samorząd uczniowski Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach przy ulicy Strzelców Bytomskich złożyli wspólny wniosek o nadanie imienia Krzysztofa Respondka Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu. Wniosek został jednogłośnie przyjęty, co stanowi wyraz uznania i pamięci dla Krzysztofa Respondka, który zmarł w grudniu ubiegłego roku w wieku 54 lat.

- Gratuluję Wam takiego patrona. Rok temu o tym czasie nawet w najczarniejszych myślach nie przyszło mi do głowy, że będę tu dzisiaj przed Wami stał w takich okolicznościach. Życzę, aby każdy z Was w życiu spotkał takiego przyjaciela, jaki był Krzysztof Respondek. Wielki człowiek i przejeżdżając obok Waszej szkoły, to zawsze bardzo szczerze się do Was uśmiechnę – powiedział Hanke.