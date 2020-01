Linia kolejowa Tarnowskie Góry-Opole powróci? Radni poparli projekt uchwały

Natomiast połączenie z linią na lotnisko ułatwiłoby życie turystów, którzy chętnie wylatują w inne zakątki świata. Zwrócono także słusznie uwagę na fakt, iż mieszkańcy miejscowości leżących na odcinku od Zawadzkiego do naszego miasta pracują na co dzień w tarnogórskich zakładach.

Wskazywali, że to połączenie jest potrzebne z uwagi na uczniów, którzy mogliby być receptą na niż demograficzny w szkołach średnich w mieście, a także studentów - wówczas bez przeszkód podróżowaliby do Opola i Katowic, czyli ważnych ośrodków edukacji.

Radni Rady Miejskiej podjęli dziś - 28 stycznia - uchwałę w sprawie apelu dotyczącego rewitalizacji i przywrócenia linii kolejowej nr 144 Tarnowskie Góry – Opole , a także połączenia jej z linią 182, która prowadzi do Pyrzowic.

– Jeżeli marszałkowie – śląski i opolski znajdą środki na finansowanie tego połączenia, jesteśmy w stanie w okresie od pół roku do roku przygotować linię do obsługi trakcją spalinową. Połączenie 144 z linią 182 do Pyrzowic jest w założeniach projektowych – dodał podczas sesji Rady Miejskiej.

Trzeba przypomnieć, że linia kolejowa nr 144 jest jednym z najstarszych szlaków kolejowych w naszym kraju - otwarta została w latach 1857-1858. Łączna długość szlaku to natomiast 75 km. Zbudowana została przez Opolsko-Tarnogórską Spółkę Kolejową w celu obsługi hut żelaza linia na odcinku Tarnowskie Góry-Zawadzkie. Likwidacja nastąpiła z kolei w 2011 roku.