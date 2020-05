Mieszkańcy Zabrza i Pyskowic zatrzymali pijanego kierowcę bmw. 40-latek miał 1,5 promila alkoholu. To cud, że nie spowodował wypadku

Jechali za kierowcą do czasu, gdy zatrzymał się na stacji paliw. Mieszkańcy Zabrza oraz Pyskowic przyjrzeli się mu i nabrali podejrzeń, że mężczyzna może być pijany. Aby uniemożliwić mu dalszą jazdę, wyjęli z jego stacyjki kluczyki i natychmiast powiadomili policjantów. Okazało się, że świadkowie mieli rację. 40-letni mieszkaniec Ukrainy był kompletnie pijany. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że w jego organizmie znajdowało się blisko 1,5 promila alkoholu.

Na miejsce interwencji pilnie udali się policjanci ruchu drogowego, którzy na miejscu interwencji zastali zgłaszających. Mężczyźni opowiedzieli policjantom, że kierowca bmw jechał całą szerokością drogi. Takie zachowanie było na tyle podejrzane, że mężczyźni postanowili to sprawdzić.

Do zdarzenia doszło w sobotę, 30 maja, tuż przed godziną 17:00 na ulicy Tarnogórskiej w Wieszowie. Dyżurny tarnogórskiej jednostki otrzymał zgłoszenie dotyczące obywatelskiego ujęcia nietrzeźwego kierowcy samochodu marki bmw.

40-latek odpowie przed sądem. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu kara 2 lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna. Nietrzeźwi kierowcy to bardzo duży problem na drogach. Pamiętajmy! Każdy, kto wsiada do samochodu z przekroczoną normą alkoholu w wydychanym powietrzu lub we krwi, nie tylko łamie prawo, ale stanowi ogromne zagrożenie na drodze.

Policjanci dziękują świadkom, którzy zareagowali na pijanego kierowcę i aby nie dopuścić do tragedii na drodze, udaremnili mu dalszą jazdę. Ich zdecydowana reakcja pozwoliła zatrzymać kolejnego kierującego, który stwarzał zagrożenie dla życia i zdrowia swojego oraz innych uczestników ruchu. Nawet anonimowa informacja przekazana policjantom o tym, że ktoś kieruje po alkoholu, może uratować czyjeś życie.