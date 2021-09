Na lotnisku w Pyrzowicach okradł mieszkankę Indii. W porę zareagował jednak inny pasażer. Mężczyzna trafił już do celi

Złodziej na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach. Trafił już do policyjnej celi

W sobotę - 25 września - po północy policjanci interweniowali na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach. Doszło tam do obywatelskiego ujęcia sprawcy kradzieży.

Na jednym z terminali została bowiem okradziona śpiąca kobieta. Mężczyzna ukradł jej plecak, a następnie poszedł z nim do toalety. Złodziej miał jednak pecha, bo całą sytuację doskonale widział 19-letni pasażer lotniska. Od razu zareagował i poszedł za złodziejem do toalety. Stamtąd nie pozwolił mu już uciec i poprosił o pomoc obsługę lotniska.

Rabuś oddał plecak, ale okazało się, że zdążył już z niego ukraść warty blisko 4 tysiące złotych telefon komórkowy. Policjanci zatrzymali mężczyznę. To 41-latek bez stałego miejsca zamieszkania. Sprawca trafił do policyjnej celi. Usłyszał zarzut kradzieży i grozi mu do pięciu lat więzienia.