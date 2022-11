Nadleśnictwo w Brynku. Zobacz zachwycające eksponaty dzikiej przyrody RED.

Nadleśnictwo w Brynku. Wybraliśmy się do instytucji Lasów Państwowych, by sprawdzić, co posiadają w swoich zbiorach. To, co ujrzeliśmy przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Zobaczyliśmy dziki, sarny jelenie oraz lisy. Wejdź w galerię i zobacz skarby Nadleśnictwa w Brynku.