Nakło Śląskie: Rozkopano pół sołectwa. Prace budowlane stoją w miejscu od miesięcy. Zobacz zdjęcia

Udaliśmy się z wizją lokalną, by zobaczyć postęp remontu kanalizacji w Nakle Śląskim. Ujrzeliśmy prawdziwe pobojowisko. Rozkopane uliczki, walający się sprzęt budowlany, wystające rury z ziemi. Zapytaliśmy nakielan, co o tym sądzą.

Remont kanalizacji w Nakle Śląskim znacznie utrudnia życie ludzi

- Pół biedy, że zamknęli kilka dróg. Najgorsze jest to, że mój cały tłumik jest zniszczony, rozwalony. Muszę go wymienić i sam muszę za to zapłacić - opowiada Pan Grzegorz z ul. Kwiatowej.