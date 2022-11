Nakło Śląskie. Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej im. Kai Mireckiej. ZDJĘCIA

Uroczyście otwarliśmy zieloną pracownię. Została ona wykonana i sfinansowana w całości przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Serdecznie dziękujęmy za to, że mogliśmy wystąpić w tym konkursie i go wygraliśmy. Zielona Pracownia będzie służyć całej społeczności szkolnej na lekcjach przyrody w klasach IV-VIII. Jest doskonale wyposażona we wszystkie nowe meble, modele anatomiczne człowieka, mikroskopy elektroniczne i drobne pomoce naukowe. Jest to duże osiągnięcie dla naszej szkoły, które ułatwi przekazywanie wiedzy przyrodniczej nauczycielom - mówił dyrektor Krzysztof Kozak