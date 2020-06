Nastolatek strzelał w Tarnowskich Górach do listonosza. Matka się go bała...

W czwartek tuż przed południem tarnogórscy policjanci otrzymali zgłoszenie, że na ulicy Strzeleckiej w Tarnowskich Górach ktoś, najprawdopodobniej z wiatrówki, strzelał do zgłaszającego. Kiedy przyjechali policjanci, pokrzywdzony listonosz wskazał im okno kamienicy, z którego padły strzały.

Mundurowi w jednym z mieszkań szybko namierzyli osobę, która strzelała do listonosza. Był to 16-letni mieszkaniec powiatu tarnogórskiego, który „dla zabawy” strzelał do mężczyzny plastikowymi kulkami. Stróże prawa zawieźli nastolatka do matki, jednak tam okazało się, że kobieta nie chce go przyjąć.