Ninja Warrior Polska. Mieszkańcy Tarnowskich Gór, Bielsko-Białej, Skoczowa i Szczerbic w programie. Pokonają tor? ZDJĘCIA

Mieszkańcy województwa śląskiego spróbują sił w Ninja Warrior Polska

Przed nami kolejny odcinek widowiskowego show Polsatu Ninja Warrior Polska. Jego uczestnicy muszą wykazać się niesamowitą sprawnością, by pokonać wyczerpujący tor przeszkód. Jedna pomyłka i odpadają z gry. To spore wyzwanie, któremu podołają jedynie nieliczni.

Program możemy oglądać na antenie Polsatu we wtorki o godz. 20.05. W najnowszym odcinku, który ma zostać wyemitowany 28 września będziemy mogli znów zobaczyć mieszkańców województwa śląskiego. W programie pojawią się mieszkańcy m.in. Tarnowskich Gór i Bielsko-Białej. Czy uda się im przejść do kolejnego etapu? Do tej pory nikt nie wygrał programu w Polsce. Na słynną Górę Midoriyama wspięło się jedynie 9 osób na świecie.

W nowym odcinku jedną z uczestniczek będzie 35-letnia Krystyna Sitko z Tarnowskich Gór. Pracuje jako architekt w biurze projektowym przy inwestycjach przemysłowych. Ma na swoim koncie dokonania naukowe z pogranicza socjopatologii procesu inwestycyjnego. Rozważa nawet doktorat w tej dziedzinie. Sport to jej druga wielka miłość. Udział w Ninja Warrior Polska to dla niej prawdziwy sprawdzian kondycji i umiejętności.