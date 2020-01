Pani Genowefa skończyła 100 lat! Jej życiorys nadaje się na scenariusz filmu

Pani Genowefa Łukowicz, mieszkanka Tarnowskich Gór, skończyła właśnie 100 lat. Z tej okazji w świetlicy pensjonatu seniora “Pogodna Jesień” zorganizowano specjalną uroczystość. Wśród zaproszonych gości obecne były Jolanta Tuszyńska, zastępca burmistrza miasta do spraw społecznych oraz Aleksandra Łuczak, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Oczywiście nie zabrakło najbliższych solenizantki oraz znajomych.

Jej życiorys spokojnie mógłby posłużyć za scenariusz filmu.

– Moja mama w czasie wojny była sanitariuszką, została ranna w Warszawie czasie bombardowania szpitala, w którym pracowała. Z żołnierzami dotarła do Berlina. Za swoje zasługi otrzymała stopień porucznika Wojska Polskiego. To niesamowita kobieta – przeżyła właściwie wszystko, co jest możliwe i niemożliwe – powiedział podczas oficjalnej uroczystości Bronisław Łukowicz, syn jubilatki.

Po wojnie, większość życia spędziła ona w Rokitnicy. Dwie dekady pracowała jako ekspedytor w Kopalni Miechowice. Pani Genowefa ma 2 wnuków oraz 6 prawnuków. I co najważniejsze: wciąż jest w znakomitej formie.