Parada Górnicza znów w Mieście Gwarków. Zapraszamy w niedzielę do Tarnowskich Gór

Pochód wyruszy z Placu Wolności o godz. 11:30. Przy dźwiękach górniczej orkiestry z Miechowic przejdzie ul. Krakowską. Na rynku nastąpi uroczyste powitanie przez władze miasta. Później wszyscy przemaszerują do kościoła pw. Św. Ap. Piotra i Pawła, gdzie o 12.30 odbędzie się uroczysta msza św. z muzyczną oprawą orkiestry górniczej i zespołu Kameralnego Zespołu Wokalnego In Tempore z Tarnowskich Gór.

To tradycja, która sięga lat 30. XX wieku. W okresie międzywojennym burmistrz Tarnowskich Gór Fryderyk Antes na łamach jednej z gazet zapraszał do świętowania Barbórki takimi słowami: „Niechaj staną do szeregów ci, którzy pracują w kopalniach, jak i ci, którzy sterani ciężką pracą górniczą odpoczywają po długich latach pracy”.

Zwyczaj sprzed prawie wieku powrócił do naszego miasta z inicjatywy SMZT w 2019 r. W kolejnych latach parada nie odbyła się z powodu pandemii.

SMZT