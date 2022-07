Piłkarze tarnogórskiego Gwarka wznowili treningi po letniej przerwie

Jesteśmy już w pełnym treningu i prowadzimy intensywnie testy z piłkarzami chętnymi dołączyć do naszego zespołu. Obserwujemy ich pod kątem technicznym. Zgłosiło się ich 16, czterech już zaakceptowaliśmy, czterech kolejnych będziemy w najbliższych treningach i sparingach obserwować, a pozostałej ósemce podziękowaliśmy. Oczywiście o tym czy wejdą do zespołu zdecydujemy na koniec przygotowań. I szukamy dalej. Jakie będą zmiany w zespole? Na dzisiaj wiem na pewno tylko to, że do Dramy Zbrosławice odszedł Jakub Dyląg. To był solidny punkt w linii obrony naszej drużyny, a jego naturalnym zmiennikiem jest Kacper Joachim. Kacper to wychowanek Górnika Zabrze, jest młodzieżowcem i został zaproszony do Górnika na testy. Mimo wszystko liczę, że zostanie on u nas, pokładaliśmy w nim spore nadzieje. W minionym sezonie zaryzykowaliśmy i wystawialiśmy do składów meczowych sporą ilość młodych piłkarzy, dając im się ogrywać. Celem było przygotowanie ich do gry w sezonie 2022/2023, tymczasem oni rozwinęli się, podnieśli swoje umiejętności, nabrali doświadczenia i rozglądają się za lepszymi klubami. To przykre, ale … takie są realia. Treningu nie podjął pomocnik Patryk Grychtolik, bramkarz Jakub Tobor oraz Maciej Tonia, też pomocnik, który odszedł do ŁKS Probudex Łagów. Myślę, że może jeszcze ktoś odejdzie. Kadra musi liczyć 24 zawodników, inaczej trudno zapewnić stabilną dyspozycję zespołu przez całą rundę – mówi Łukasz Ganowicz, trener Gwarka.