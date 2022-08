Pingpongiści tarnogórskiego Skarbka rozpoczęli przygotowania do sezonu

Miniony sezon, choć przyniósł spadek z ekstraklasy do I ligi drużyny kobiet, to niewątpliwie był przełomowym w historii tego niewielkiego, szkolnego klubu. O ligowej grze na najwyższym poziomie rozgrywkowym sympatycy tarnogórskiego pingponga mogli tylko marzyć. Do I ligi awansowała też II kobieca drużyna Skarbka w składzie Ewa Filiczak, Julia Tkocz, Magda Rakowska, Ola Gołębiowska i Natalia Młynek. Dziewczyny w meczu barażowym o awans pokonały drużynowe mistrzynie Polski AZS UE Wrocław 9:1 i 8:2.

- Postanowiliśmy w nowym sezonie ograniczyć ilość startujących w lidze zespołów. Do tej pory graliśmy 3 kobiecymi i sześcioma męskimi. Tak prawdę mówiąc, kadrowo nie stać nas było na wystawianie optymalnych składów w każdej lidze, mieliśmy zawodników na styk. A przecież oni uczą się, pracują, mają jeszcze różnie inne ważne dla nich obowiązki. Często uzupełniali te drużyny najmłodsi i … przegrywali. Do nie najlepszy sposób szkolenia. Naszym sportowym celem na nowy sezon jest powrót pierwszej drużyny kobiet do ekstraklasy. To cel realny i dziewczyny postawiły sobie go od razu po ostatnim ligowym meczu. Trenujemy codziennie, a cieszy to, że nikogo nie trzeba do tego namawiać – mówi Marian Michalski, prezes i trener Skarbka.