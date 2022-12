PLEBISCYT: HIPOKRATES 2022. Najlepsi lekarze i przychodnie w powiecie tarnogórskim. Oto nominowani

Poznajcie lekarzy oraz przychodnie z powiatu tarnogórskiego zgłoszonych do plebiscytu HIPOKRATES 2022:

- Największy w Polsce plebiscyt medyczny powraca po przerwie wymuszonej pandemią koronawirusa - mówi Bogusław Kaczmarek, pomysłodawca plebiscytu. - Dzięki ofiarności i poświęceniu pracowników systemu ochrony zdrowia, przetrwaliśmy ten trudny czas. Dziś wracamy do plebiscytu i akcji redakcyjnej poświęconej służbie zdrowia w naszym regionie.

Zdrowie dla każdego z nas jest najważniejsze. Gdy je tracimy, szukamy lekarza, któremu możemy zaufać ze względu na jego doświadczenie i podejście do pacjenta. Gdy konieczny jest zabieg, szukamy najlepszego specjalisty i chcemy, by opiekowała się nami fachowa i sympatyczna pielęgniarka. Regularnie odwiedzamy stomatologa, od którego oczekujemy, aby starannie i trwale wyleczył nasze zęby. Fizjoterapeuci dbają o naszą sprawność fizyczną. Gdy kupujemy lekarstwa w aptece, liczymy na dobrą radę farmaceuty.

Od pracowników ochrony zdrowia oczekujemy, aby byli cierpliwi, sympatyczni, pełni empatii i kultury osobistej. Tacy właśnie lekarze, pielęgniarki i położne oraz farmaceuci zostali nagrodzeni w Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES. Kandydatów do nagród nominują, a później laureatów wybiorą Ci, którzy najlepiej znają medyków - ich pacjenci. Zaszczytne tytuły zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później na szczeblu wojewódzkim, a w końcu w ogólnopolskim finale.