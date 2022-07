Podsumowanie osiągnięć tarnogórskich sportowców w ubiegłym roku

Spotkanie było okazją do wręczenia przez burmistrza Arkadiusza Czecha nagród, wyróżnień i stypendiów sportowych najlepszym zawodnikom i trenerom. Goście przybyli do sali widowiskowej TCK reprezentowali przeróżne dyscypliny sportu, od najbardziej utytułowanych karateków, pływaków, tenisistów stołowych, koszykarzy, lekkoatletek, laskarzy, szachistów i dżudoków, po zawodników z dyscyplin mało znanych tarnogórskim kibicom, takich jak kulturystyka, łucznictwo, wrotkarstwo, narciarstwo wodne, golf czy też wspinaczka sportowa. Grupa wyróżnionych była spora, bowiem nagrody i wyróżnienia otrzymało 76 osób, a stypendia sportowe 65.

Do najcenniejszych osiągnięć trzeba zaliczyć brązowy medal ME Marty Lubos i srebrny medal Młodzieżowych ME Martyny Wlazłowskiej (obie karate kyokushin), złoty medal MŚ. Mikołaja Kowalika i złoty medal ME oraz brązowy MŚ w trójboju siłowym U23 Radosława Dębickiego (obaj kulturystyka) oraz brązowy medal ME jun. w jeździe figurowej Ksawerego Szumańskiego (narciarstwo Wodne). Nie zapomniano również o nagrodzeniu tenisistek stołowych tarnogórskiego Skarbka, grających w minionym sezonie po historycznym awansie w ekstraklasie, Natalii Szymczyk, Klaudii Franaszczuk i Julii Tomeckiej. Wśród sporej grupy trenerów znalazł się też Krzysztof Kotuła, trener kadry narodowej PZLA.