Podszyła się pod pracownika przychodni, a następnie... oszukała seniorkę

Dlaczego warto kupić rower przez internet i na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Do tej pory odkładałeś decyzję o kupnie roweru? Zawsze stało coś na przeszkodzie? A może nie chciałeś, bo za późno się za to zabrałeś i do końca sezonu pozostało niewiele czasu? Tym razem zabierz się za to w odpowiedni sposób, a za kilka dni będziesz umawiał się ze znajomymi na w...