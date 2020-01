Pogoda na dzisiaj dla Tarnowskich Gór. Zobacz prognozę pogody na dzisiaj (czwartek, 09.01)

Sprawdź pogodę na dzisiaj dla Tarnowskich Gór, a nie będziesz musiał wracać się do domu i przebierać. Sprawdziliśmy, jaka jest aktualna prognoza pogody dla Tarnowskich Gór na dzisiaj. Okazuje się, że możemy spodziewać się maksymalnej temperatury rzędu 5°C oraz wiatru o prędkości do 20 km/h. Co jeszcze czeka nas dzisiaj ze strony nieba? Przekonaj się, co odkryli meteorolodzy.

Pogoda na dzisiaj (czwartek, 09.01) w Tarnowskich Górach Temperatura w ciągu dnia może dzisiaj sięgnąć 5°C w najcieplejszym momencie. Dzisiaj w nocy będziemy mieć ok. 2°C. Prawdopodobieństwo, że pojawią się dzisiaj opady deszczu, wynosi 90 %. Ma spaść ok. 2.8 mm deszczu. Polecamy na każdą pogodę Jeździsz komunikacją miejską? Oto czym możesz się zarazić Według meteorologów, dzisiaj w Tarnowskich Górach może wiać z prędkością do 20 km/h. W związku z tym odczuwalna temperatura będzie wynosić -1°C. Kierunek wiatru będzie południowo-zachodni. Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą bardzo słabe. Indeks promieniowania UV na dziś wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób. Pogoda na dzisiaj w Tarnowskich Górach:

deszcz. Maks. temp. 4 do 6 °C, min. temp. 1 do 3 °C. Prognoza pogody na dzisiaj dla Tarnowskich Gór Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 09.01.2020: Temperatura w dzień: 5°C.

Temperatura w nocy: 2°C.

Wiatr: 20 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo deszczu: 90%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.2 Polecamy na każdą pogodę 12 największych mitów o kosmosie, w które wciąż wierzymy Metamorfozy na oczach fanów. Dlaczego to robią? Wideo