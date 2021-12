Pogoda w Tarnowskich Górach we wtorek. Sprawdź prognozę pogody na jutro, 21.12 Newsroom 360

Jutrzejsza prognoza pogody dla Tarnowskich Gór podpowie ci, jak ciepło trzeba będzie się ubrać we wtorek, 21.12 Red.

Pogoda jutro w Tarnowskich Górach według meteorologów. Czego mamy się spodziewać? Jaka będzie temperatura? Jak oceniają meteorolodzy, spodziewana temperatura jutro (21.12) w Tarnowskich Górach w najcieplejszym momencie dnia w cieniu to ok. -2°C. Z kolei prognozowana maksymalna prędkość wiatru ma wynieść ok. 12 km/h. Sprawdź, jaka będzie we wtorek pogoda w Tarnowskich Górach i bądź gotowy na kaprysy pogody.