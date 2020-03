Pogotowie zakupowe w Tarnowskich Górach. Radni Inicjatywy Obywatelskiej pomogą osobom starszym

W razie, kiedy starsza osoba nie ma do kogo zwrócić się z prośbą np. o zrobienie najpotrzebniejszych zakupów, może w tym momencie skontaktować się z Radnymi Inicjatywy Obywatelskiej, którzy podali swoje namiary:

- To starszym i chorym osobom najbardziej zagraża koronawirus-powinny bezwzględnie pozostać w domach! Lecz wielu seniorów jest samotnych, nie ma kto zrobić im zakupów czy wykupić leków z apteki. Na pomoc ruszają Radni Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego - napisali organizatorzy akcji na swoim fanpage'u na Facebooku.

Justyna Kosmała , 605 688 820

Beata Piegza, 698 143 346

Dorota Tiszler, kontakt Facebook

Michał Sporoń, 509 583 493

Robert Mrozek, 507 111 629

Dariusz Warda, 695 062 667

Mariusz Kupny, 505 654 267

- Po kontakcie z tarnogórskim MOPS-em wiem, że dużo osób, stałych podopiecznych, ale też nowych do tej pory nie będących pod opieką tej instytucji prosi o pomoc w zrobieniu zakupów, zakupieniu lekarstw, wyprowadzeniu psa lub w załatwieniu innych spraw. Chcemy stworzyć wraz z innymi radnymi taką bazę ludzi chętnych do pomocy, którzy udostępnią swoje namiary ( telefon) i ew.okolicę, w której mogą w sposób bezinteresowny pomóc - dodała radna Dorota Tiszler, która również dołączyła do całej akcji.