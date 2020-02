Policjanci z Radzionkowa rozwiązali zagadkę tajemniczej kasetki. W środku było mnóstwo pieniędzy

Policjanci z Radzionkowa zatrzymali 19-latka, który kierował samochodem pomimo sądowego zakazu, a ponadto nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. W samochodzie uciekiniera mundurowi znaleźli tajemniczą kasetkę, a w niej ponad 150 tys. złotych. Nad ustaleniem źródła pochodzenia pieniędzy pracowali śledczy, którzy kilka dni później zatrzymali mającego związek z tą sprawą 17-letniego mieszkańca powiatu tarnogórskiego.

Śledczym z początku trudno było to ustalić, gdyż nikt nie zgłaszał kradzieży czy zgubienia pieniędzy. Jednakże kryminalni z Radzionkowa ustalili, że pieniądze mogą pochodzić z jednego ze znajdujących się w Bytomiu warsztatów samochodowych.

Młody mężczyzna powiedział mundurowym, że część gotówki to jego oszczędności, a reszta pieniędzy pochodzi natomiast z zaciągniętego kredytu.

Od początku stycznia miał systematycznie okradać warsztat samochodowy. Oprócz kasetki, w której było ponad 150 tys. złotych, nastolatek ukradł jeszcze kilkanaście tysięcy. Łącznie właściciel warsztatu stracił... ponad 170 tys. złotych! Za skradzione pieniądze, 19-latek kupił m. in. wspomniany już wcześniej samochód marki BMW.

Młodym mieszkańcom powiatu grozi nawet do 5 lat więzienia

Odzyskana gotówka wróciła do prawowitego właściciela. Policjanci zabezpieczyli również samochód na poczet przyszłych kar. Zatrzymani mężczyźni przyznali się do winy i usłyszeli już zarzuty. Obaj usłyszeli zarzut kradzieży, a 19-latek dodatkowo zarzuty: kierowania samochodem pomimo sądowego zakazu oraz niezatrzymanie się do policyjnej kontroli. Prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór.

Mieszkańcom powiatu tarnogórskiego grozi do 5 lat więzienia.