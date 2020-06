Pow. tarnogórski: Dramatyczny wypadek w Boniowicach. Audi roztrzaskało się o drzewa

Do koszmarnego wypadku doszło we wtorek po południu na ul. Gliwickiej w Boniowciach (pow. tarnogórski). Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca audi A3 na łuku drogi stracił panowanie na autem, zjechał do rowu, przekoziołkował i uderzył w drzewa. Auto zostało całkowicie zniszczone.

Samochodem jechali 21-letni mężczyzna i 12-letni chłopiec. Siła uderzenia była tak duża, że 21-latek w chwili uderzenia wypadł z auta, podobnie jak silnik samochodu.

Z kolei aby uwolnić 12-latka z pojazdu, strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych. Na miejsce wezwano dwa helikoptery LPR, obaj młodzi ludzie zostali ciężko ranni.

Policja ustala dokładny przebieg tragedii, nie jest bowiem wykluczone, że samochodem mógł kierować 12-latek. - Jego ułożenie w samochodzie po przyjeździe służb ratowniczych było takie, że musimy brać to pod uwagę - mówi podkom. Damian Ciecierski, rzecznik KPP Tarnowskie Góry.