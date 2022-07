Od wielu lat Park Wodny w Tarnowskich Górach był jedyną krytą pływalnią w powicie. Na szczęście, niedługo się to zmieni. Od kilku miesięcy trwają prace nad budową basenu w Radzionkowie przy ul. Norwida oraz Knosały. Całkowity koszt, jaki wyniesie inwestycja to prawie 160 500 000 złotych.

Kryty basen w Radzionkowie, kiedy otwarcie?

Umowa na budowę krytego basenu została podpisana pod koniec zeszłego roku. Niedługo później - w marcu rozpoczęły się prace budowlane, które trwają do teraz. Według zapewnień firmy wykonawczej - Kartel S.A. Przedsiębiorstwo budownictwa ogólnego z Jędrzejowa mają one potrwać 18 miesięcy. Oznacza to, że nową pływalnią będziemy mogli cieszyć już w połowie 2023 roku.