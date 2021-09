Pożar kamienic w Tarnowskich Górach. Zatrzymano podejrzanego o podpalenia

Do pierwszego pożaru doszło 1 września w kamienicy znajdującej się przy ulicy Rymera w Tarnowskich Górach. Około 1.00 policjanci patrolujący ulicę zauważyli w jednej z kamienic wydobywający się gęsty dym. Policjanci weszli do budynku i na wysokości pierwszego piętra zauważyli palącą się klatkę schodową. Mundurowi natychmiast skontaktowali się ze strażakami, informując ich o pożarze i bez chwili wahania ewakuowali mieszkańców. Mieszkania opuściło bezpiecznie 29 osób, w tym 12 dzieci. Ustalenia biegłego z zakresu pożarnictwa wskazywały, że mogło dojść do podpalenia…

Nad sprawą zaczęli intensywnie pracować tarnogórscy kryminalni. Policjanci zabezpieczali ślady, nagrania z kamer monitoringu oraz inne rzeczy stanowiące dowód w sprawie. Z policjantami współpracowali również mieszkańcy, którzy udzielali funkcjonariuszom wszelkich informacji i pomocy po to, aby jak najszybciej dotrzeć do podpalacza.

W miniony piątek tuż po 20.00 doszło do kolejnego pożaru. W kamienicy znajdującej się przy ulicy Piastowskiej w Tarnowskich Górach, w piwnicy budynku palił się materac, deski i stare ubrania. Mundurowi bezpiecznie ewakuowali 4 osoby, w tym 3 dzieci. Wstępne ustalenia wskazywały na to, że mogło dojść do podpalenia. Policjanci podejrzewali, że w mieście grasuje seryjny podpalacz. Wszyscy skupili się na tym, aby jak najszybciej go zatrzymać, zanim stanie się komuś krzywda.