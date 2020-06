Prasówka Tarnowskie Góry 12.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Tarnowskich Górach nie minęło Cię nic ważnego

Rozbity samochód i powalony słup energetyczny to skutek zdarzenia, do którego doszło w minioną środę na ul. Woźnickiej w Miasteczku Śląskim.

Komisja Europejska potwierdziła, że Polska spełnia coraz więcej warunków umożliwiających przystąpienie do strefy euro. Aktualnie można mówić o dwóch „zaliczonych” kryteriach. Musimy spełnić jeszcze dwa wymogi. KE właśnie opublikowała sprawozdanie na temat konwergencji, ocenia ono postępy członków UE w drodze do strefy euro.

Dzięki szybkiej reakcji i odpowiedzialnemu zachowaniu 14-letniej tarnogórzanki, służby ratunkowe na czas dotarły z pomocą do młodego mężczyzny. 28-latek w stanie ciężkim, został przewieziony do szpitala. Gdyby dziewczyna nie zadzwoniła na numer alarmowy i nie opowiedziała, co wstrząsającego widzi z okna, mężczyzna prawdopodobnie by nie przeżył.

W czasopiśmie „Geophysical Journal International” pojawił się artykuł o wzmożonej aktywności wulkanicznej w paśmie górskim Eifel w południowo-zachodnich Niemczech. Teoretycznie erupcja wulkanu w tym miejscu mogłaby wręcz zmienić klimat całego kontynentu. Na nasze nieszczęście obserwowane przez naukowców zjawiska tylko się nasilają.