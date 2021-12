Prasówka Tarnowskie Góry 17.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Tarnowskich Górach nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.12, w Tarnowskich Górach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tragedia w Świętoszowicach. Przy autostradzie A1 znaleziono ciała dwóch mężczyzn”?

Prasówka Tarnowskie Góry 17.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tragedia w Świętoszowicach. Przy autostradzie A1 znaleziono ciała dwóch mężczyzn W czwartek 16 grudnia w okolicach autostrady A1 w Świętoszowicach znaleziono ciała dwóch młodych mężczyzn. To dwie osoby poszukiwane od wczoraj przez służby z Tarnowskich Gór i Gliwic.

📢 TE ROBAKI możesz przynieść do domu razem z żywą choinką. Sprawdź drzewko dokładnie, zanim je ubierzesz. Jak pozbyć się insektów z choinki? Przed udekorowaniem choinki - zwłaszcza jeśli jest to żywe drzewko - warto dokładnie sprawdzić, czy nie osiadły na niej robaki, a jeśli tak - trzeba szybko pozbyć się ich. W przeciwnym razie z czasem staną się uporczywymi lokatorami mieszkania, a ich wyeliminowanie będzie bardzo trudne. Sprawdź, jakie robaki przynosimy do domu razem z żywym drzewkiem oraz jak się ich pozbyć.

📢 Trasy nordic walking do 21 km od Tarnowskich Gór. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 18 - 19 grudnia Rozglądasz się za ciekawymi ścieżkami nordic walking w pobliżu Tarnowskich Gór? We współpracy z Traseo mamy dla Ciebie garść pomysłów na ten tydzień (od 18 grudnia). Jeżeli dopiero chcesz zacząć uprawiać nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolnym dniu będziesz mieć czas, by znaleźć swoje tempo. Oto nasze sugestie, gdzie można się wybrać w okolicy Tarnowskich Gór na nordic walking. Na ten tydzień przygotowaliśmy szlaki w odległości do 21 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, czy coś zmieniło się na trasie.

Prasówka 17.12 Tarnowskie Góry: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Tarnowskich Górach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zabił 13-letnią Patrycję z Bytomia. Dziś zapadł wyrok ws. 15-letniego Kacpra z Piekar Śląskich Zapadł wyrok w sprawie 15-letniego Kacpra z Piekar Śląskich, który z zimną krwią zabił 13-letnią Patrycję P. Nieletni ma zostać umieszczony w zakładzie poprawczym. Postanowienie sądu nie jest prawomocne.

📢 Pakowanie świątecznych prezentów. Sprawdź, jak łatwo i elegancko zapakować gwiazdkowe upominki Pakowanie świątecznych prezentów to dla wielu z nas nie lada wyzwanie. Często chcemy uniknąć obdarowywania bliskich upominkami włożonymi do tradycyjnych torebek prezentowych i staramy się samodzielnie zapakować gwiazdkowe prezenty. Świąteczne podarunki wcale nie muszą być opakowane bajecznie kolorowo. Wybór odpowiedniego papieru, dekoracji i wstążek to kwestie bardzo indywidualne, bo zależą od gustu i poczucia smaku każdego z nas. Podpowiadamy, jak łatwo i stylowo zapakować prezent, żeby wyglądał elegancko i efektownie. 📢 Czarna strefa w woj. śląskim - jest jedną z trzech w Polsce! Gdzie sytuacja jest najpoważniejsza? W czwartek 16 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 22 097 nowych zakażeniach i o sporej ilości zgonów - aż 592 osoby zmarły minionej doby! W woj. śląskim zarejestrowano 2901 przypadków - najwięcej w Polsce! Już od kilku dni to właśnie w Śląskiem notowanych jest najwięcej zakażeń! Nie bez kozery, jedna z trzech obecnie CZARNYCH STREF w Polsce, znajduje się w woj. śląskim!

📢 Pacyfikacja kopalni Wujek - wstrząsające zdjęcia. Część z nich dopiero teraz ujrzała światło dzienne KATOWICE. Tragiczne wydarzenia, podczas których siły bezpieczeństwa zaczęły strzelać do górników kopalni „Wujek”, rozegrały się dokładnie 40 lat temu, 16 grudnia 1981 r. Obserwował je Marek Janicki, który uwiecznił je na swoich fotografiach. Niektóre z nich dopiero dziś możemy obejrzeć po raz pierwszy. 📢 Kalety: ukradli prawie 600 jajek niespodzianek. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty Mundurowi z Kalet zatrzymali dwóch mieszkańców Chorzowa, którzy w sklepie ukradli słodycze. Sprawcy upodobali sobie popularne jajka z niespodzianką.

📢 Nauka zdalna będzie przedłużona? Czy to dobra decyzja? Pewna odpowiedź Przemysława Czarnka 10 stycznia szkoły wrócą do stacjonarnej nauki, nie ma co do tego wątpliwości – stwierdził w poniedziałek szef MEiN Przemysław Czarnek. Czy to odpowiednie stanowisko w obecnej sytuacji?

