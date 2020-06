Prasówka Tarnowskie Góry 18.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Tarnowskich Górach nie minęło Cię nic ważnego

Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka.

Wikariusz generalny biskup Andrzej Iwanecki wręczył dekrety księżom, którzy odchodzą na emeryturę, a także nowym proboszczom oraz wikariuszom przechodzącym do innych parafii. Zmiany w Diecezji Gliwickiej przeprowadzane są na sporą skalę i dotyczą ponad 30 księży.