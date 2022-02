Prasówka Tarnowskie Góry 19.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Tarnowskich Górach nie minęło Cię nic ważnego

W czwartek 17 lutego w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, ogłoszono listę zadań, które zostaną dofinansowane w ramach tegorocznej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na budowę, przebudowę i remonty, do naszego regionu trafi w sumie 150 mln zł. Dzięki tym środkom możliwe będzie zrealizowanie kilku ważnych inwestycji, m. in. w powiecie raciborskim, Bytomiu i Węgierskiej Górce.

Naukowcy wciąż poszukują przyczyn długiego covid. Potencjalnym sprawcą jego objawów jest zaburzony skład mikroorganizmów w jelicie nazywany dysbiozą. Jak udowodniono wcześniej, przyczynia się on również do cięższego przebiegu infekcji. By zmniejszyć ryzyko długiego i nasilonego COVID-19, zalecana jest zmiana diety. Sprawdź, co mówią na ten temat wyniki badań!