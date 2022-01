Prasówka Tarnowskie Góry 29.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Tarnowskich Górach nie minęło Cię nic ważnego

Za nami Narodowy Spis Powszechny. 27 stycznia 2022 na III Kongresie Demograficznym zostały przedstawione pierwsze wyniki. Pierwszy wniosek: ubyło nas, ale nie tak bardzo, jak można się było spodziewać, natomiast zdecydowanie przybyło osób starszych. Co piąty Polak ma w tej chwili ponad 60 lat.

To Śląskie wysunęło się na niechlubne pierwsze miejsce w Polsce pod względem nowych zakażeń. Opublikowane dziś 28 stycznia przez Ministerstwo Zdrowia nowe dane nie napawają optymizmem! Minionej doby w Polsce było 57 262 nowych zachorowań - to wzrost o 56 proc. do ubiegłego piątku. Zmarło 271 osób.