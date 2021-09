Prasówka Tarnowskie Góry 29.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Tarnowskich Górach nie minęło Cię nic ważnego

Do wypadku drogowego doszło we wtorek, 28 września, na ulicy Tarnogórskiej w Świerklańcu (pow. tarnogórski). W zderzeniu trzech samochodów ranny został jeden z kierowców i pasażerka. Z obrażeniami ciała trafili oni do szpitali.

Horoskop na jesień 2021, wróżka stawia Karty Tarota w horoskopie na październik 2021. Horoskop na jesień 2021 dla Strzelca i wszystkich znaków Zodiaku. Horoskop dla Skorpiona i Wagi w kolejnych miesiącach jesieni! Horoskop na jesień 2021 dla znaków zodiaku: Lwa, Raka, Panny, Ryb i Wodnika pomoże w trudnych życiowych wyborach. Jakie wskazówki odkrywa horoskop na jesień? Wróżka Bernadetta postawiła karty Tarota dla wszystkich znaków zodiaku. Poznaj swój horoskop na miłość, zdrowie, pracę. Horoskop na październik i wszystkie miesiące roku!