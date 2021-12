Prasówka Tarnowskie Góry 5.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Tarnowskich Górach nie minęło Cię nic ważnego

Najbardziej rozświetlony dom w Zabrzu, a może i na Śląsku - jest w Makoszowach. Zajrzyjcie na ulicę Oświęcimską. Pani Anna Sosnowska, jak co roku, przygotowała świąteczną atrakcję. Wszystko to w imię wyższego dobra! Jeśli się tam wybieracie, weźcie pod pachę karmę dla zwierzaków ze schroniska.

Trwa akcja ratunkowa w rudzkiej kopalni Bielszowice. W sobotę rano 4 grudnia doszło tam do wstrząsu, nie ma kontaktu z dwoma górnikami. Na dole doszło do zawału na odcinku 40-50 metrów. Na powierzchnię udało się ewakuować pięciu górników.

W okresie jesienno-zimowym częściej zapadamy na choroby zakaźne. Dlaczego się tak dzieje? Powodów jest co najmniej kilka. Jednym z nich jest mniejsze nasłonecznienie, które idzie w parze ze zmniejszoną podażą witaminy D3, która pozytywnie wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego. Nie bez znaczenia jest również to, że zimą spożywamy mniej owoców i warzyw, co może powodować niedobory witamin i składników mineralnych, a w konsekwencji zwiększać ryzyko infekcji. Ubieranie się nieadekwatnie do zmiennych warunków atmosferycznych może być przyczyną niebezpiecznego wychłodzenia organizmu.

Agnieszka Kuberska, siedmiolatka z Częstochowy cierpiąca na złośliwy nowotwór mózgu, wyleciała 3 grudnia z lotniska w Pyrzowicach do Stanów Zjednoczonych. Rozpocznie tam protonoterapię. To jedna z najskuteczniejszych metod walki z rakiem, w której rodzice dziewczynki pokładają ogromne nadzieje. – Wierzymy, że Agata leci tam po to, żeby wrócić do zdrowia – mówi Mariusz Kuberski, ojciec dziewczynki. Żeby to się spełniło, potrzebne są jednak wielkie pieniądze, których rodzice siedmiolatki wciąż nie mają. Zdecydowali się bowiem na rozpoczęcie leczenia za oceanem, choć w dalszym ciągu nie zebrali pełnej kwoty. Lekarze szacują, że terapia może potrwać nawet osiem miesięcy i kosztować... 8 mln złotych. Państwo Kuberscy zebrali dotąd dwa. Czy to wystarczy? Na pewno nie na długo...