Procesja Bożego Ciała 2022 w Tarnowskich Górach przeszła przez centrum. Zobacz ZDJĘCIA

Boże Ciało w Tarnowskich Górach 2022

Tarnowskie Góry - msze w Boże Ciało

Dlaczego organizowane są procesje w Boże Ciało?

Święto Bożego Ciała zostało najpierw ustanowione w 1246 r. w Belgii. Dwadzieścia lat później papież Urban IV zadecydował o wprowadzeniu go do kalendarza liturgicznego w Kościele powszechnym. Do polski zwyczaj dotarł w 1320 r. i było świętowane w diecezji krakowskiej. Główną myślą uroczystości jest to, że Bóg wychodzi z kościołów, by przebywać wśród ludzi. Podczas procesji odwiedzane są zawsze cztery ołtarze.